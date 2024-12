To miał być wielki powrót Roberta Lewandowskiego do Dortmundu. Żadnemu innemu klubowi w swojej karierze Polak nie strzelił tylu bramek, co swojemu byłemu pracodawcy i na kilka dni przed meczem mówiło się przede wszystkim o tym. 36-latek miał jeszcze poprawić swoje statystyki i przypieczętować awans Barcelony do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jeszcze w środę rano żyła tym cała Hiszpania . Wszystko zweryfikował wieczór i to, co działo się po pierwszym gwizdku sędziego.

Reklama