Nieprawdopodobny wyczyn Legii. Chcą dokonać niemal niemożliwego

Szczególnym powodem do dumy dla warszawian może być niesamowicie szczelna defensywa, bo w tym roku żadna inna ekipa w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Pucharze Konferencji nie może pochwalić się czystym kontem we wszystkich spotkaniach.

- To robi na nas wrażenie. Chcemy dokończyć fazę ligową bez straconej bramki. Nie pamiętam czy kiedykolwiek jakakolwiek drużyna weszła do kolejnej fazy z czystym kontem, więc każdy z nas ma w głowie, że takim wynikiem możemy przejść do historii - podkreślał na konferencji prasowej Kacper Chodyna, pomocnik Legii.

Jeśli Legia wygra dziś z FC Lugano, to na kolejkę przed końcem fazy ligowej będzie pewna awansu do 1/8 finału. Później zostanie jej do rozegrania jeszcze wyjazdowe spotkanie ze szwedzkim Djurgardens IF i wszyscy przy Łazienkowskiej mają nadzieję, że także do tej potyczki (19 grudnia) Legia przystąpi jako drużyna, która jeszcze nie straciła bramki.