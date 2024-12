Sceny w Dortmundzie, Lewandowski i Torres przyłapani. Tego nie pokazały kamery

Kibice liczyli, że na Signal Iduna Park obejrzą zacięte starcie i grad goli. Po pierwszych 45 minutach mogli czuć się jednak nieco rozczarowani. Żaden z zespołów nie chciał zaatakować odważniej, ale zmieniło się to po przerwie. Dość powiedzieć, że druga połowa zrekompensowała brak goli w pierwszej z nawiązką.

Liga Mistrzów. Kapitalne 45 minut na Signal Iduna Park. Aż pięć goli po przerwie

Po zmianie stron oglądaliśmy aż pięć trafień, ale tym razem żadne nie było autorstwa Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski miał tego wieczora trudne zadanie - rywale nie odstępowali go na krok, a dochodzenie do sytuacji bramkowych przychodziło mu z trudem. Właśnie dlatego Hansi Flick zdecydował się na zdjęcie go z boiska już w 71. minucie.