Robert Lewandowski zmiażdżony przez Brytyjczyków po powrocie do Dortmundu. Ależ nota

" Stosunkowo cicha noc dla polskiego napastnika przeciwko swojemu byłemu klubowi. Miał trudności z wejściem na pozycje strzeleckie lub za linię obrony. Często schodził głębiej, aby dostać piłkę, chociaż nie wniósł nawet połowy tego, co by chciał" - skomentował portal Barcauniversal.com, dając mu notę 6/10.

"Polskiej legendzie po powrocie do Dortmundu brakowało prawdziwego serwisu (dobrych podań od kolegów - red.). Był prawie nieobecny i miał niewiele do powiedzenia w budowaniu większości ataków" - to z kolei słowa Givemesport.com.