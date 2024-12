Kanonada w hicie. Lewandowski zatrzymany, zmiennik Polaka bohaterem wieczoru

Lewandowski bezsilny, Barcelona z kłopotami. Zmiennik Polaka bohaterem wieczoru w Dortmundzie

Po drugiej stronie murawy udanie interweniował Gregor Kobel , gdy kąśliwymi strzałami próbowali go zaskoczyć Yamal i Jules Kounde . Pena z kolei stanął na wysokości zadania po uderzeniu głową Serhou Guirassy'ego . Najskuteczniejszy napastnik BVB był jednak na ofsajdzie (w drugiej połowie również ze spalonego kierował piłkę do siatki).

Lewandowski? Nie zaliczy tego wieczoru do udanych. W pierwszej połowie nie wypracował sobie klarownej okazji do wpisania się na listę strzelców. W drugiej odsłonie nie było lepiej. Na dodatek więcej energii niż na grę poświęcał na walkę wręcz - z pieczołowicie pilnującymi go defensorami. Został zdjęty z murawy w 71. minucie.

Polaka zastąpił Ferran Torres i to on niebawem dał Barcelonie prowadzenie, z bliskiej odległości dobijając strzał Fermina Lopeza. Nie do zatrzymania był jednak Guirassy, który szybko odpowiedział kolejną bramką. Tym razem wykorzystał nieudaną interwencję Peni poza polem karnym i posłał piłkę do pustej bramki.