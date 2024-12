W szóstej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów doszło do hitowego starcia - Borussia Dortmund podejmowała na własnym stadionie FC Barcelona . Oczy piłkarskiego świata w środowy wieczór skupiały się głównie na Robercie Lewandowskim , dla którego potyczka z niemieckim zespołem była sentymentalnym powrotem. Polak bowiem w Dortmundzie spędził aż cztery lata.

Kapitan reprezentacji Polski okazał się "łaskawy" dla byłej drużyny i ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Ba, zaliczył dość bezbarwny występ, co doskonale wybrzmiało w ocenach publikowanych przez zagraniczne media. Brytyjskie serwisy nie wystawiły mu wysokich not, z kolei hiszpańskie media pominęły go na pomeczowych okładkach.