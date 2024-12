Blady strach padł na Barcelonę. Gwiazdor z podejrzeniem urazu. Flick od razu rozwiał wątpliwości

Środowy pojedynek pomiędzy Borrusią Dortmund a FC Barcelona mógł podobać się nawet największym malkontentom. Oba zespoły dały pokaz futbolu na najwyższym poziomie i zafundowali zgromadzonym kibicom na stadionie aż pięć bramek. "Strzelanina" rozpoczęła się dopiero w drugiej połowie, ale trwała do ostatniego gwizdka arbitra. Po sygnale oznaczającym koniec starcia z radości krzyknęli przyjezdni, którzy są na autostradzie, by bezpośrednio awansować do 1/8 finału.

