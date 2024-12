Lewandowski w akcji, a tu nagle inny Polak trafił do siatki. Niebywałe trafienie

W środowy wieczór oczy wielu polskich fanów futbolu spoglądały zapewne w stronę Roberta Lewandowskiego, który wrócił na Signal Iduna Park, by zmierzyć się ze swoją byłą ekipą - Borussią Dortmund, tym razem jako piłkarz FC Barcelona. To jednak nie on zdobył pierwszą tego dnia "polską" bramkę w meczach Ligi Mistrzów. Uprzedził go piłkarz Young Boys Berno - Łukasz Łakomy, popisując się genialnym strzałem.