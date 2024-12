Bartosz Frankowski od lat sędziował w polskiej PKO Ekstraklasie. Pojawiał się jednak także w Europie. Kilka miesięcy temu stał się głównym bohaterem skandalu z kradzieżą znaku po spożyciu alkoholu, za co został zawieszony. Mimo tego Kolegium Sędziów, a także Polski Związek Piłki Nożnej nominowały Frankowskiego do tytułu sędziego międzynarodowego. Według informacji Krzysztofa Marciniaka FIFA nie wyraziła na to zgody i wybrała innego Polaka, który niegdyś nie cieszył się zbyt dobrą opinią.