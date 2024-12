Koszmar Manchesteru City i debiutancki gol Polaka. Działo się w Lidze Mistrzów

Do Turynu przyjechał pogrążony w kryzysie Manchester City. Z kolei Juventus zremisował 7 z ostatnich 9 meczów, co zapowiadało dość wyrównane starcie. Boisko pokazało jednak, że piłkarze Pepa Guardioli są daleko od wyjścia na prostą, zwłaszcza w kwestii gry obronnej. Mistrzów Anglii napoczął strzałem głową Dusan Vlahović, a wynik po kontrataku na 2:0 ustalił efektownymi nożycami niekryty Weston McKennie.

Trzeci zespół Ligue 1 AS Monaco z Radosławem Majeckim między słupkami grał w Londynie z Arsenalem. Polski bramkarz dwukrotnie świetnie powstrzymał Gabriela Jesusa, za co otrzymał sporo komplementów w Internecie, ale nie był w stanie uchronić zespołu przed dubletem Bukayo Saki. Przy pierwszym golu nie mógł mieć nic do powiedzenia, skrzydłowy otrzymał świetną piłkę lecącą równolegle do linii bramkowej. Przy drugiej bramce błąd popełnił jeden z defensorów przyjezdnych. Nieoczekiwanie przy wysokim pressingu "Kanonierów" zdecydowanie zbyt lekko podał do Polaka, który się kompletnie tego nie spodziewał. Rezultat na 3:0 podwyższyło trafienie Kaia Havertza, choć ostatni dotykał piłki jeden z obrońców. To nie był najfortunniejszy wieczór dla defensorów gości.