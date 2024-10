Odstawiony przez Xaviego, przywrócony przez Flicka. Świetny okres Marca Casado

Marc Casado dołączył do szkółki FC Barcelona w wieku 13 lat. Szybko uznano go za duży talent i nie miał problemów z awansami do kolejnych drużyn młodzieżowych, jego potencjał dostrzegał też pion pierwszego zespołu. W minionej kampanii środkowy pomocnik trenował pod okiem Xaviego Hernandeza, a jednocześnie pełnił rolę kapitana Barcelony B. 21-latek nie był jednak w stanie w pełni przekonać do siebie ówczesnego trenera. Chociaż ten mierzył się z licznymi problemami kadrowymi, wystawił Casado do gry zaledwie czterokrotnie. Kibice i eksperci twierdzili gremialnie, że to zachowanie niesprawiedliwe, a wychowanek zasłużył przynajmniej na konkretną szansę wśród seniorów.