Robert Lewandowski zdobył się na szczerość. To dlatego nie dogoni Messiego i Ronaldo

Robert Lewandowski ze świetnym wynikiem

Co to był za mecz dla FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego. Lider La Ligi zmiażdżył Sevillę, dając jej dopiero pod koniec szansę na strzelenie honorowej bramki. Wśród strzelców królował Polak z dwiema bramkami na koncie, który tym samym wyrównał rekord Leo Messiego i zdobył 12 goli w pierwszych dziesięciu meczach sezonu La Ligi .

Robert Lewandowski zdobył się na szczerość

Mateusz Święcicki z Eleven Sports w swoim programie "Świat według Świętego" opowiedział o swojej rozmowie z Robertem Lewandowskim w kontekście przeskoku w prestiżowej klasyfikacji. "Na trybunach stadionu w Barcelonie było mnóstwo Polaków, którzy świętowali 366. bramkę Lewandowskiego w pięciu najmocniejszych ligach europejskich. Po meczu powiedziałem do niego: Przed tobą tylko Messi i Ronaldo. On na to: A ile mają? Ja odpowiedziałem: Jeden 496, a drugi 495 bramek, na co Lewy: Nie ma szans, żeby ich dogonić. Jestem na to za stary" - opowiadał.