Czarne chmury nad Lewandowskim, Flick stracił cierpliwość. Tym podpadł Polak

Robert Lewandowski z pewnością chciałby jak najszybciej zapomnieć o tym, co wydarzyło się w meczu 17. kolejki LaLigi pomiędzy FC Barcelona a Leganes. Drużyna Polaka sensacyjnie przegrała z "Los Pepineros", czyli popularnymi "Ogórkami", a on sam nie dość, że nie trafił do siatki, to jeszcze zmarnował kilka znakomitych okazji. Hiszpańskie media donoszą, że sztab szkoleniowy jest niezadowolony z postawy "Lewego". Powód nie dotyczy jednak samej nieskuteczności.