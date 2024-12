Dramat Lewandowskiego, piłkarz Realu Madryt był bezlitosny. To zaboli Polaka

To był jeden z najbardziej nieudanych występów Roberta Lewandowskiego w tym sezonie. Kilka rzeczy Polak robił naprawdę dobrze. Potrafił wypracować sobie sytuacje strzeleckie, a jego przyjęcie piłki i przygotowanie jej do strzału z pierwszej połowy było niesamowite.

Szwankowało jednak to, co najważniejsze, a więc wykończenie. Wszystkie strzały Lewandowskiego okazały się nieskuteczne, mimo że kilka okazji do strzelenia gola było wybornych. Barcelona ostatecznie sensacyjnie przegrała 0:1 z Leganes, a Polak był jednym z głównych antybohaterów tego spotkania.