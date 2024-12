FC Barcelona sensacyjnie ograna, a teraz jeszcze to. Do gry nagle wszedł Real Madryt

Real atakuje po porażce Barcelony. Cel już prawie osiągnięty

Według hiszpańskich mediów kwota jest bardzo niska. Mario Cortegana z "The Athletic" donosi bowiem, że będzie to ledwie 100 tysięcy euro plus ewentualne bonusy. Fati początkowo ma pracować pod okiem Alvaro Arbeloi, ale na horyzoncie widać dla niego także ewentualne dołączenie do pierwszego zespołu, jak stało się to z Raulem Asencio.