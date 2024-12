W końcu dobre wieści dla FC Barcelona, Lewandowski się cieszy. Padły znamienne słowa

FC Barcelona wciąż ma spore problemy finansowe, które nie pozwalają jej na wykonywanie transferów, na taką skalę, na jaką by chciała. Wobec tego "Duma Katalonii" chętnie sięga do swojej szkółki, z której wychodzi wielu utalentowanych piłkarzy. Jednym z nich stał się Lamine Yamal. Genialny nastolatek ma jednak umowę jedynie do 2026 roku, co stawia pewne znaki zapytania. Na temat przyszłości Hiszpana niespodziewanie wypowiedział się Jorge Mendes.