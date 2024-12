Spektakularna wpadka Lewandowskiego, Hiszpanie wściekli. Nazwisko Polaka jest wszędzie

Z potężną falą krytyki musiał zmierzyć się Robert Lewandowski po spotkaniu z Leganes. 36-latek nie wykorzystał kilku świetnych sytuacji bramkowych, a Barca w kuriozalnych okolicznościach przegrała u siebie 0:1. To właśnie snajper został "kozłem ofiarnym".

Mimo wielu krytycznych głosów Hansi Flick nie zdecydował się na odsunięcie go od składu i Polak wybiegł w podstawowej jedenastce na rywalizację z Atletico Madryt . A od niej miało naprawdę wiele zależeć. Barca wygrała tylko jeden z sześciu wcześniejszych meczów ligowych i potrzebowała trzech punktów jak ryba wody.

Kapitalna pierwsza połowa, a potem dramat Barcelony. Atletico Madryt górą w hicie

FC Barcelona kompletnie zdominowała Atletico w pierwszej połowie i zasłużenie prowadziła 1:0 po golu Pedriego. "Los Colchoneros" mieli niewiele z gry, ale kiedy tylko stanęli przed okazją, wycisnęli ją jak cytrynę. Na 1:1 w 60 minucie trafił Rodrigo de Paul, a mecz zaczął się dla podopiecznych Hansiego Flicka na nowo. Martwiło to, że znów nieskuteczny był Lewandowski.

O ile w pierwszej odsłonie widowiska "Lewy" nie miał klarownej sytuacji do strzelenia gola, o tyle pod koniec hitu zaliczył spektakularną wpadkę. Kapitan reprezentacji Polski zwyczajnie nie miał prawa nie trafić w tej sytuacji. Ferran Torres otrzymał piłkę na wolne pole i zgrał do kolegi wprost pod nogi na około dwa metry przed bramką. Futbolówka zaplątała mu się jednak pod nogami i nie skończyło się to golem dla Barcy.