FC Barcelona "zwycięzcą" derbów Madrytu. Lewandowski i spółka tylko na to czekali

Szalone derby Madrytu bez zwycięzcy. Sześć bramek na Vallecas

I gospodarze szybko udowodnili, że mają patent na Real. Już w czwartej minucie Unai Lopez wyprowadził Rayo na prowadzenie. Prawdziwy rollercoaster oglądaliśmy jednak dopiero w ostatnim kwadransie pierwszej połowy. Najpierw na 2:0 trafił Abdul Mumin, a później prym przejęli goście. Najpierw pięknym uderzeniem z dystansu popisał się Fede Valverde, a następnie kolejnego gola do swojego konta w tym sezonie dołożył Jude Bellingham . Wszystko wskazywało na to, że po przerwie "Królewscy" spokojnie przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Te przeczucia znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdy już w 56. minucie Rodrygo wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Znając charakter "Los Blancos", kibice już szykowali się na kolejne trafienia graczy Ancelottiego. Isi Palazon miał jednak inny plan. W 64. minucie przywrócił rezultat remisowy, który nie zmienił się już do ostatniego gwizdka - chociaż obie strony miały swoje dogodne okazje do zgarnięcia pełnej puli.

Lewandowski tylko na to czekał. FC Barcelona ma okazję odskoczyć rywalom

W listopadzie i na początku grudnia Real Madryt zdołał odrobić aż osiem punktów straty do FC Barcelona. Taki stan rzeczy doprowadził do tego, że chociaż "Królewscy" ani na chwilę nie przejęli fotelu lidera, wciąż mieli go w zasięgu wzroku. Przed sobotnimi derbami tracili do odwiecznego rywala zaledwie dwa punkty, mając w zanadrzu zaległe spotkanie z Valencią. "Blaugrana" nie zależała zatem od siebie.