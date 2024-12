Dopiero 17. kolejka, a tu już prawie wszystko przesądzone. Lewandowski może świętować

W 17. kolejce hiszpańskiej LaLigi FC Barcelona zmierzy się z Leganes . Spotkanie to odbędzie się w niedzielę 15 grudnia, a Robert Lewandowski i spółka będą musieli je wygrać, aby możliwie jak najlepiej zamknąć pierwszą rundę sezonu. Celem drużyny jest przewodzenie w tabeli przed Realem Madryt i Atletico Madryt - z drugą z wymienionych ekip podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się w następnej kolejności.

Sezon 2024/25 jest dopiero w połowie, a mimo to już teraz zrobiło się bardzo głośno wokół potencjalnego transferu FC Barcelona . Mowa o obrońcy, który dziś występuje w Bayerze 04 Leverkusen - Jonathanie Tahu .

Bardzo głośno o transferze Barcelony. Pokonali Bayern i Włochów, ważne wieści dla Lewandowskiego

Reprezentant Niemiec jest łączony z transferem do Barcelony przez Fabrizio Romano, który poinformował, że rozmowy między piłkarzem a klubem są już na bardzo zaawansowanym etapie. Jonathan Tah nie podpisze nowej umowy z Bayerem i opuści klub najbliższego lata. Za jego sprowadzeniem są nie tylko Deco i Joan Laporta, ale również Hansi Flick .

Głównym rywalem FC Barcelona jest Bayern, który do samego końca będzie starał się przekonać Taha do transferu na Allianz Arena. Spotkanie piłkarza z przedstawicielami "Dumy Katalonii" miało być jednak bardzo pozytywne i w tym momencie to właśnie klub Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego jest bliżej sprowadzenia Niemca.