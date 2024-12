Partnerka znanego piłkarza przeżyła prawdziwy koszmar. Uratował ją pies

Złodzieje włamali się do domu Lucasa Hernandeza. Jego partnerkę uratował pies

Relacja Klein i Hernandeza stała się na tyle poważna, że zakochani w lipcu zaręczyli się i postanowili ze sobą zamieszkać. Kilka dni temu w rezydencji Francuza doszło do włamania. Co prawda 28-latek był wówczas w Salzburgu, gdzie PSG zaliczyło kolejny udany występ w Lidze Mistrzów, jednak gdy do willi w Yvelines na przedmieściach Paryża włamała się grupa pięciu mężczyzn, na terenie posiadłości była partnerka piłkarza.