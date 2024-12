Żona Krychowiaka zaskoczyła. Wyznaje po latach. "Dlatego się ze mną ożenił"

Okres świąteczno-noworoczny to wyjątkowy czas dla Celii i Grzegorza Krychowiaków. Pięć lat temu w Wigilię Bożego Narodzenia piłkarz i kulturystka postanowili sformalizować swój związek i oficjalnie zostali małżonkami. Zdjęciami z ceremonii zakochani pochwalili się w mediach społecznościowych i z dumą oznajmili, że od tej pory można zwracać się do nich per "Pan i Pani Krychowiak".