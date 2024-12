Real Madryt przegrywał już 0:2, a potem szaleństwo. Wielka szansa dla FC Barcelona

Podobnie jest także, jeśli chodzi o pozycję w Lidze Mistrzów. Tam Real właściwie walczył o życie w ostatnim meczu z włoską Atalantą . Zespół dowodzony przez Ancelottiego wygrał ten mecz szóstej kolejki Ligi Mistrzów i zapewnił sobie nieco spokoju na zimę. Zdecydowanie lepiej sytuacja prezentuje się w rozgrywkach ligowych, co jeszcze na początku listopada wydawało się praktycznie niemożliwe. Wówczas bowiem "Los Blancos" mieli aż dziewięć punktów straty do liderującej FC Barcelona .

Real Madryt zremisował z Rayo Vallecano. Rozczarowanie "Królewskich"

Pomyłki zespołu Hansiego Flicka na przestrzeni ostatnich sześciu tygodni otworzyły Realowi szansę na wrócenie do walki o mistrzostwo, a ekipa prowadzona przez włoskiego szkoleniowca prawie perfekcyjnie tę okazję wykorzystała. Do meczu 17. kolejki z Rayo Vallecano Real podchodził bowiem z jednym zapasowym spotkaniem do rozegrania oraz startą dwóch punktów. W małych derbach Madrytu na szali leżały więc trzy punkty oraz pozycja lidera. To spotkanie "Królewscy" rozpoczęli bez Viniciusa Juniora, który w środku tygodnia poprowadził zespół do wygranej w Lidze Mistrzów, a dodatkowo brakowało też Kyliana Mbappe.