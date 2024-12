Hansi Flick odsunięty. FC Barcelona zdecydowała. Znamy nazwisko zastępcy

Jest decyzja ws. Flicka. Znamy zastępcę Niemca

Ten spokój widać było aż do spotkania 16. kolejki hiszpańskiej La Liga. "Duma Katalonii" mierzyła się wówczas z Realem Betis w Sevilli. W 66. minucie sędzia wskazał na rzut karny dla gospodarzy, co Flickowi się bardzo nie spodobało, a swoje pretensje wygłosił do sędziego, za co został ukarany czerwoną kartką. Organy ligi orzekły, że Flick zasłużył na dwumeczowe zawieszenie.