Polacy kochają ten przepis Anny Lewandowskiej. To hit na święta

Pomocną dłoń do ludzi chcących zadbać o zdrowie Lewandowska wyciągnęła także przed Świętami Bożego Narodzenia. Co roku publikuje ona w sieci fit-wersje przepisów na wigilijne potrawy. Największą popularnością cieszą się jednak desery świąteczne ze słynnym makowcem na czele.

Makowiec Anny Lewandowskiej. Banalnie prosty przepis na święta

Do przygotowania zdrowego makowca według przepisu Anny Lewandowskiej potrzebujemy 300 gramów maku, szklankę napoju roślinnego, 5 jaj kurzych, 100 gramów masła klarowanego, 2 szczypty proszku do pieczenia bezglutenowego, 2,5 łyżki mąki bezglutenowej, 5 łyżek ksylitolu, 70 gramów rodzynek, 5 gramów startej skórki z pomarańczy i 3-4 jabłka.

Choć tradycyjna wersja makowca dla wielu Polaków jest trudna do przygotowania, Anna Lewandowska zadbała o to, aby fit-wersję tego popularnego ciasta mógł przygotować nawet "kuchenny laik". W pierwszej kolejny należy sparzyć mak i przepłukać go na sitku pod bieżącą wodą, a następnie gotować go z napojem roślinnym przez 30 minut. Następnie należy ubić jajka, dodać do nich rozpuszczone masło i stale mieszając dodać resztę składników, a więc proszek do pieczenia, mąkę, ksylitol, mak, rodzynki, skórkę z pomarańczy oraz starte jabłka. Całość należy wylać na blachę i piec w 180 stopniach przez około 45 minut.