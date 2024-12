FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka zyskała nowe życie. Zespół, który przejął Niemiec miał kapitalny początek sezonu z zaledwie dwiema małymi wpadkami do listopada i obie dało się naprawdę logicznie wytłumaczyć, bo los trenerowi "Blaugrany" nie pomagał. Z czasem zaczęły się jednak pojawiać coraz większe i zupełnie nieoczekiwane problemy. Wszystko rozpoczęło się w listopadzie, a konkretnie przed przerwą na mecze reprezentacji.

Wicemistrzowie Hiszpanii wybrali się do San Sebastian, gdzie czekało ich bardzo trudne starcie z Realem Sociedad. Faktycznie tak było, a Barcelona do domu wróciła bez punktów, co jeszcze wówczas zostało przyjęte w miarę spokojnie. Atmosfera zaczęła się zagęszczać po meczu dwóch kolejnych ligowych spotkaniach. Najpierw przyszedł bowiem wyjazdowy remis 2:2 z Celtą Vigo, a kilka dni później pierwsza domowa porażka w sezonie z Las Palmas.