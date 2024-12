Listopad dla FC Barcelona był mało radosny. Zwłaszcza w lidze hiszpańskiej, gdzie Blaugrana zanotowała trzy mecze bez zwycięstwa i tym samym straciła przewagę nad goniącym ją Realem Madryt . Zwłaszcza ostatnia porażka podopiecznych Hansiego Flicka była zaskakująca. Barcelona na stadionie na Montjuic wygrywała mecz za meczem. Aż do rywalizacji z Las Palmas. Choć zespół z Wysp Kanaryjskich nie zachwyca w aktualnych rozgrywkach, w minioną sobotę zaskoczył.

Zwycięstwo Las Palmas 2:1 z Barceloną sprawiło, że głośno zaczęło mówić się o kryzysie Dumy Katalonii. Zwłaszcza, że gra drużyny nie wygląda tak dobrze, jak miało to miejsce choćby w październiku, kiedy to zespół Flicka był chwalony za całokształt. O tym, co było, piłkarze musieli już jednak zapomnieć, bo kalendarz jest napięty i Barcelonę czeka teraz duże natężenie spotkań. Grudzień Duma Katalonii zaczęła od starcia z Mallorcą.