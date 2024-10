Niejasna sytuacja przed meczem z Portugalią. Polacy oczekują na komunikat od PZPN

Blamaż z Czechami w eliminacjach do Euro przypominają za to kibice reprezentacji Polski, którzy wyczekują informacji dotyczących szczegółów sprzedaży biletów i wejściówek na wyjazdowy mecz z Portugalią . Choć do spotkania pozostał już niecały miesiąc, PZPN w tej kwestii wciąż nie opublikował żadnego komunikatu . Zazwyczaj takowe padają na około 45-40 dni przed każdym meczem.

Podobna "obsuwa" miała miejsce właśnie przed pamiętnym blamażem z reprezentacją Czech w eliminacjach do mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni prowadzeni wówczas przez Fernando Santosa przegrali w Pradze 1:3, co skomplikowało później ich drogę na Euro. Kibice wypomnieli, że wówczas spora pula biletów trafiła najpierw do działaczy, a później bez żadnej większej zapowiedzi reszta trafiła do otwartej sprzedaży. Mocno zbulwersowało to fanów, którzy jawnie określali to jako brak profesjonalizmu.