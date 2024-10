Sukces reprezentacji Polski, FIFA reaguje. O tej chwili długo będzie głośno

Polscy kibice piłkarscy mają w końcu powody do radości . Po tym, gdy podopieczni Michała Probierza zdobyli zaledwie jeden punkt w dwóch ostatnich potyczkach na PGE Narodowym w ramach Ligi Narodów UEFA , humory fanom w biało-czerwonych barwach poprawiły młode piłkarki. Zawodniczki do lat 17 już na zawsze zapisały się w historii dyscypliny, ponieważ w nocy z czwartku na piątek zadebiutowały w imprezie rangi mistrzostw świata. Wcześniej zaś uzyskały na nią zasłużony awans.

W pierwszym pojedynku podopieczne Marcina Kasprowicza zmierzyły się z Japonkami. Spotkanie zakończyło się co prawda bezbramkowym remisem, ale zdecydowanie mogło się podobać. Niewiele zresztą brakowało, a Europejki rozpoczęłyby zmagania od zwycięstwa. Sędzia długo analizował powtórki po tym, gdy rywalki wybiły piłkę z linii bramkowej. Do uznania trafienia zabrakło wtedy naprawdę niewiele. Nad podziałem punktów w kraju nad Wisłą nikt jednak nie rozpacza. Ba, sukces zauważono nawet poza granicami Polski. Najlepszym na to przykładem jest jeden z wpisów FIFA w mediach społecznościowych.