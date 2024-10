Hajto uderzył pięścią w stół, poszło o Casha. "Jako Polak tego nie akceptuję". WIDEO

Zaledwie jedno "oczko" dopisała do swojego dorobku reprezentacja Polski w październikowych meczach Ligi Narodów UEFA . Podopieczni Michała Probierza byli całkowicie bezradni w starciu z Portugalczykami. Nieco lepiej poszedł im mecz przeciwko Chorwatom. Robert Lewadnowski wraz z kolegami wrócił ze stanu 1:3 i doszło do podziału punktów.

Eksperci oraz kibice zgodnie za największy mankament kadry uznali formację obronną. W niej znów zabrakło Matty’ego Casha, o którym i tak zrobiło się głośno. To efekt niedawnej wypowiedzi sportowca w "Kanale Sportowym" . Futbolista w pewnym momencie wprost stwierdził, że na razie nie potrafi polubić się z naszym językiem . "Kiedy masz wiele spraw związanych z piłką nożną i innymi obowiązkami, trudno się tego nauczyć. Będę całkowicie szczery" - przyznał Mateuszowi Borkowi.

Gracz Aston Villi mierzy się ostatnio z dosyć sporą krytyką. Do grona jego przeciwników w kadrze dołączył Tomasz Hajto. 52-latek nie brał jeńców w niedawnej odsłonie magazynu "Cafe Futbol". Ja wymagam od reprezentanta Polski, żeby mówił po polsku, zwłaszcza po dwóch latach. Ja ci to mówię szczerze. Jak się nie nauczył, to dla mnie nie ma prawa być powołanym. Tu chodzi o reprezentację mojego kraju. (...) Nie podoba mi się sytuacja jak ktoś mówi, że nie chce się uczyć języka bo jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Ja tego jako Polak nie akceptuję. W klubie może jeszcze. W reprezentacji nie wyobrażam sobie jednak tego, że Polak nie potrafi zaśpiewać hymnu" - przekazał.