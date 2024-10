Szczęsny wyszedł na boisko, Barcelona natychmiast reaguje. Pierwszy "popis" Polaka

- Cieszę się, że Wojciech Szczęsny mówi o gotowości do gry, ale nie ma powodów do zmiany bramkarza. Inaki Pena zagra w niedzielę i w środę, nie planuję na razie robić zmian - zadeklarował przed dzisiejszym meczem La Liga z Sevillą trener FC Barcelona - Hansi Flick . I niestety słowa dotrzymał.

Mimo to polski golkiper wybiegł rzecz jasna na rozgrzewkę wraz z pozostałymi bramkarzami, by pozostać w pogotowiu, na wypadek problemów swojego rywala w walce o skład, a także by pomóc mu odpowiednio przygotować się do meczu. Tym samym po raz pierwszy pojawił się na murawie Stadionu Olimpijskiego.