"Czy my naprawdę nie mamy w sobie za grosz honoru?" Były kadrowicz o Polakach

Piątkowy pojedynek dość długo nie zapowiadał takiej klęski. W pierwszej połowie to nawet "Biało-Czerwoni" mieli dobre okazje, aby objąć prowadzenie, potem jednak wszystko się posypało i podopieczni Michała Probierza znowu stracili wiele goli.

"Przecierałem oczy, bo pierwsza połowa była najlepszą za Probierza. Mówiłem sobie: 'kurczę, to naprawdę nieźle wygląda'. Ale z drugiej strony nie wierzyłem, że jesteśmy w stanie utrzymać takie tempo przez cały mecz. No i miałem rację. Na samą myśl o reprezentacji Polski mam mieszane uczucia. Niby wydaje się, że coś idzie w dobrym kierunku, a tu nagle spadamy i wracamy do punktu wyjścia" - powiedział Bąk, cytowany przez WP SportoweFakty.