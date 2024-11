Wydawać się mogło, że jeszcze z bardziej ambitnym nastawieniem “Biało-Czerwoni" wyjdą na murawę w drugiej połowie. Niestety, po przerwie nasi rywale mieli znacznie więcej do powiedzenia na boisku i w 59. minucie rozpoczęli prawdziwy koncert bramek, w niespełna 24 minuty doprowadzając do wyniku 5:0. I choć w 88. minucie "honorową bramkę" zdobył Dominik Marczuk, niewiele pomogło to naszej reprezentacji, która w poniedziałek walczyć będzie o awans na baraże Ligi Narodów.

