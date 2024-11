Ronaldo ujawnił, to stało się w przerwie meczu. "Z nożem w zębach" na Polaków

Reprezentacja Polski niestety poniosła klęskę w starciu z Portugalią w ramach Ligi Narodów UEFA, przegrywając na Estadio do Dragao w Porto aż 1:5. Co ważne, "Biało-Czerwoni" stracili wszystkie bramki wyłącznie w drugiej połowie - widać było, że nastawienie do gry "Nawigatorów" po zmianie stron pod wieloma względami się tu odmieniło. Kulisy tej metamorfozy zdradził przed telewizyjnymi kamerami Cristiano Ronaldo.