Z Portugalią mogło być jeszcze gorzej. Sędzia nie ma wątpliwości, mieliśmy szczęście

Kuriozalny mecz Polaków w Portugalii

To z pewnością był jeden z najbardziej osobliwych meczów reprezentacji Polski w ostatnich latach. Do przerwy wszystko wskazywało na to, iż możemy śledzić "spotkanie założycielskie" drużyny Michała Probierza. Biało-czerwoni na tle Portugalczyków tworzyli sobie więcej okazji, sami z rzadka dopuszczając przeciwników we własne pole karne. Po zmianie stron zmieniło się wszystko - i to dosłownie. Na boisku odwróciły się role i gospodarze ostatecznie zdemolowali przyjezdnych, wygrywając aż 5:1. Do tego dodajmy inne kompromitujące sytuacje, jak grę Marcina Bułki w spodenkach kolegi czy brak wpisania Karola Świderskiego do protokołu meczowego i otrzymamy jedno z najbardziej rozczarowujących 45 minut w ostatnim czasie.