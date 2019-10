Lekkoatletyczne MŚ. Nowicki: Nie wiem, co ja tam robiłem, to moja porażka. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Było poniżej oczekiwań i nie wiem, dlaczego nie wyszło, bo czułem się dobrze przygotowany. Nie mogłem wykonać tego, co powinienem, później szarpałem. No… jak nie ja. Szczerze mówiąc nie wiem, co ja tam robiłem. To jest moja porażka i jest mi przykro – bez ogródek powiedział do kamery Interii młociarz Wojciech Nowicki, który miał wszystko, by w finale mistrzostw świata w Dosze stoczyć z Pawłem Fajdkiem bój o złoty medal. Tymczasem nie stanął nawet na podium i z wynikiem 77,69 m zajął czwarte miejsce.