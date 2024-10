Zaskakujące ustalenia Hiszpanów, bolesny cios dla Szczęsnego. Hansi Flick nieugięty

Kibice czekają na debiut Szczęsnego. Hansi Flick nieugięty

Fani domagają się, by to właśnie 34-latek został podstawowym golkiperem, podczas gdy Hansi Flick sumiennie stawia na Inakiego Penię. Przed spotkaniami z Sevillą i Bayernem Monachium szkoleniowiec zapowiedział, że nie dokona żadnych roszad w bramce i tak też zrobił. Pena nie zachował czystego konta w żadnym z nich, ale też nie popełnił żadnych rażących błędów. A w ubiegłym sezonie nie było to regułą.