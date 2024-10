Spełnia się czarny sen. Lewandowski i spółka już to wiedzą. Jest komunikat

We wtorek - mimo słabej pierwszej połowy, po której "Królewscy" przegrywali 0:2 - Real Madryt rozbił na Estadio Santiago Bernabeu Borussię Dortmund, zwyciężając 5:2 . Kapitalna gra drużyny po przerwie i kosmiczna forma Viniciusa Juniora - który skompletował hat-tricka - ucieszyły fanów "Los Blancos" przed zbliżającym się "El Clasico". To by było jednak na tyle, jeśli chodzi o dobre wieści dla kibiców ze stolicy Hiszpanii w ostatnich dniach.

Reklama