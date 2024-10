Wielki wyczyn Lewandowskiego. Znowu najlepszy, Kane i Haaland bledną przed Polakiem

Polak przeniósł się z Monachium do Barcelony przed dwoma laty i wtedy też jego nowy klub mierzy się ze starym. Bawarczycy zwyciężyli 2-0 i 3-0. Przed środowym meczem Polak mówił jednak w "Sport Bildzie", że teraz "Duma Katalonii" jest zupełnie inną drużyną .

FC Barcelona - Bayern Monachium. "Duma Katalonii" w końcu wygrała

I to potwierdziło się na murawie Stadionu Olimpijskiego. Bohaterem pojedynku został Raphinha , który uzyskał hat-tricka, a przy pierwszym trafieniu udział miał "Lewy".

36-letni napastnik także zaliczył jednak gola. W 36. minucie Fermin Lopez podał do niego piłkę, a Lewandowski posłał ją do prawie pustej bramki. Z tym golem związane były jednak kontrowersje, bo chwilę wcześniej Lopez odepchnął wyskakującego do piłki koreańskiego obrońcę Bawarczyków Kima Min-Jae. Po konsultacji z polskim duetem VAR (Tomasz Kwiatkowski i Piotr Lasyk) słoweński arbiter główny Slavko Vinčić nie zmienił swojej decyzji.