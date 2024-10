Wojciech Szczęsny powinien wskoczyć do bramki FC Barcelona? Zbigniew Boniek zabrał głos

W tej kwestii trwa obecnie gorąca dyskusja. Swój głos postanowił w niej wyrazić były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zbigniew Boniek, który najwyraźniej nie dostrzega jakichkolwiek racjonalnych przesłanek ku temu, by trener Flick miał zastąpić Inakiego Penę Wojciechem Szczęsnym.

- "Może taki, że Pena najzupełniej w świecie jest po prostu od niego słabszy! Przecież to widać jak na dłoni Panie Prezesie", "Jeden podstawowy to jest taki, że Pena nie umie bronić. Wygląda na bramce jak gracz z pola który tam się znalazl przez przypadek" "Argumentu takiego brak. Gdyby tylko sytuację odwrócić, I Pena był Polakiem który grzeje ławę od kilku lat w Barcy, a na zastępstwo pierwszego bramkarza przychodzi z emerytury Keylor Navas, to opinie byłyby raczej odwrotne od obecnych. Flick rozwaliłby szatnię wystawiając Wojtka" - piszą fani.