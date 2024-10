Złe wieści dla Polaków, mamy potwierdzenie. A Lewandowski dopiero co świętował

Remis nie uchronił piłkarzy przed gniewem ekspertów. "Ta kadra ma dziś twarz Zalewskiego, Zielińskiego i Urbańskiego. Oni jak zabiorą piłkę, to od razu grają do przodu. To są piłkarze, którzy poziomem przewyższają ten zespół. Niestety, ale moim zdaniem nie mamy gotowej kadry na eliminacje mistrzostw świata. Teraz musimy jednak skupić się całkowicie na poszukiwaniu obrońców, bo w defensywie jest największy problem. Przecież my w całym kraju nie mamy żadnego dobrego środkowego obrońcy" - mówił między innymi Łukasz Gikiewicz w programie Interii "Gramy Dalej".