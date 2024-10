- Cieszę się, że Wojciech Szczęsny mówi o gotowości do gry, ale nie ma powodów do zmiany bramkarza. Inaki Pena zagra w niedzielę i w środę, nie planuję na razie robić zmian - deklarował trener FC Barcelona - Hansi Flick przed meczami z Sevillą oraz Bayernem Monachium.

FC Barcelona - Bayern. Inaki Pena wzbudza wątpliwości. Debiut Szczęsnego coraz bliżej

Wątpliwy. Wciąż nie jest przekonujący, ponieważ w wielu decyzjach wykazuje wątpliwości. VAR uratował go w trafieniu Kane'a, którego wcześniej sfrustrował dobrym wyjściem z bramki. Potem angielski taran pokonał go zabójczym uderzeniem, po którym nic już nie mógł zrobić

Także dziennikarze gazety "L'Esportiu" nie są przekonani do postawy Inakiego Peni. - Wciąż nie przekonuje. Przy wielu interwencjach jest niezdecydowany. Nie wie, czy zostać w bramce, czy wyjść do piłki. VAR uratował go przed utratą bramki po strzale Kane’a, ale Anglik później poprawił wynik - czytamy.

Widać więc, że Inaki Pena powoli wyczerpuje swój kredyt zaufania. Przynajmniej wśród katalońskich dziennikarzy. Pytanie, co na to trener Hansi Flick. Bo to on ostatecznie musi zdecydować, kto stanie w bramce w najbliższym spotkaniu. A przecież to nie byle jaki mecz, bo prestiżowe starcie z Realem Madryt, który we wtorek rozbił 5:2 Borussię Dortmund.