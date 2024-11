Potrójne wyróżnienie, Lewandowski ma co świętować. FC Barcelona ogłasza z dumą

Lewandowski w życiowej formie, a FC Barcelona świętuje kolejne sukcesy. Co za miesiąc wicemistrzów Hiszpanii!

Swoją cegiełkę do tych sukcesów dołożył "Lewy". Kapitan Biało-Czerwonych dwukrotnie trafił do siatki w starciu z Sevillą, dublet świętował także w El Clasico. Przeciwko Bayernowi strzelił gola na 2:0, jednak z szacunku do byłej drużyny nie celebrował go zbyt wylewnie. Spotkało go za to wiele pochwał w mediach społecznościowych.