Derby z Espanyolem były pierwszym meczem od wielu tygodni, w którym Robert Lewandowski nie zanotował gola ani asysty. Kapitan reprezentacji Polski jest w życiowej formie i z powodzeniem może nawet walczyć o "Złotego Buta". Jeśli chodzi o najlepszych strzelców La Liga, wyprzedza w cuglach konkurencję. A mimo to w Barcelonie nie milkną plotki na temat poszukiwań potencjalnego następcy "Lewego".

W Barcelonie trwają poszukiwania następcy Lewandowskiego. A kandydatów wciąż przybywa

Włodarze "Dumy Katalonii" zdają sobie sprawę, że metryki nie da się oszukać, a Lewandowski w momencie wygaśnięcia kontraktu będzie miał na karku już 37 lat. Jego następcą miał być Vitor Roque, ale w Katalonii szybko stwierdzono, że Brazylijczyk to jednak zawodnik zbyt surowy technicznie, by liczyć, że w przyszłości będzie prezentował poziom, chociaż zbliżony do Polaka.