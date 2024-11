Złe wieści dla Roberta Lewandowskiego z Estonii. Polak musi się podzielić

Robert Lewandowski musi się od tego weekendu dzielić pierwszym miejscem klasyfikacji Złotego Buta. Tydzień temu pisaliśmy o jednopunktowej przewadze nad Alexem Tammem z ligi estońskiej , który w październiku się zaciął i nie trafił do siatki ani razu. Listopad zaczął jednak od przełamania, strzelił gola przeciwko Kuressaare. Ma zatem na koncie 28 goli, co daje 28 punktów, bo mnożnik tamtejszych rozgrywek to po prostu 1. Trzeba jednak pamiętać, że nie będzie realnym rywalem w walce o statuetkę, bo w Estonii gra się systemem wiosna - jesień, a trafienia z jesieni sezonu 2024 nie "przejdą" do wiosny kampanii 2025.

Reklama