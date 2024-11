Zwrot akcji ws. hitu z udziałem Lewandowskiego. Nagła zmiana planów, nici z milionów

Mamy początek listopada, a poza Osasuną Pampeluną wciąż nikt nie znalazł sposobu na pokonanie FC Barcelona w La Lidze . Ekipa ze stolicy Katalonii wygrywa mecz za meczem i obecnie cieszy się komfortową przewagą nad drugim w tabeli Realem Madryt . Ostatnio podopieczni Hansiego Flicka dali popis na domowym Stadionie Olimpijskim. Espanyol miał chrapkę na sprawienie sensacji, lecz skończyło się tylko na ambitnych planach. Choć żaden ze strzałów Roberta Lewandowskiego nie znalazł drogi do siatki, to nie zawiedli koledzy kapitana reprezentacji Polski. Efekt? Spokojny triumf 3:1 .

No właśnie, miał. Zaledwie kilka tygodni po ujrzeniu na światło dzienne tej informacji, z Hiszpanii przychodzą znacznie lepsze wieści dla fanów oraz samych piłkarzy. Tych drugich prawdopodobnie ominie długa podróż samolotem. Kibice zaś zobaczą ukochaną drużynę we własnym mieście. Do potyczki w USA według "Mundo Deportivo" nie dojdzie na pewno w tym roku. "RFEF (Hiszpańska Federacja Piłkarska) wycofuje się z konsultacji z CSD (Najwyższa Rada Sportu), ponieważ obecny pomysł zostaje odroczony, mimo że LaLiga kontynuuje grę z zamiarem rozegrania tam meczu w przyszłości" - czytamy w tekście Ramona Fuentesa.