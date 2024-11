Dyrektor TVP Sport ogłasza. Kibice rozczarowani, wraca stary problem

Rozgrywki Ligi Mistrzów w piłce nożnej niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem. Również w Polsce nie brakuje fanów, którzy z chęcią zasiadają przed telewizorami i oglądają rywalizację najlepszych drużyn w Europie. To, co w kraju nad Wisłą cieszy się największą popularnością to rzecz jasna mecze FC Barcelona z udziałem Roberta Lewandowskiego. Złą informacją dla fanów "Blaugrany" jest to, że szybko nie zobaczymy spotkań tej ekipy w TVP.