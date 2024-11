Hiszpanie nie mają dobrych wieści dla Szczęsnego. "Psuje plany Barcelony"

Chociaż sam Wojciech Szczęsny wielokrotnie zapewniał, że Inaki Pena jest świetnym fachowcem, a on do Barcelony przybył jedynie, aby pomóc i stanowić opcję rezerwową, większość kibiców spodziewała się, że po odbyciu kilku jednostek treningowych były reprezentant Polski szybko zajmie miejsce między słupkami i wygryzie młodszego kolegę. A tu zaskoczenie.

Szczęsny czeka na debiut, a Pena prezentuje się coraz lepiej. Forma Hiszpana przeszkodą dla Polaka

Pena nie tylko zaprezentował się solidnie w spotkaniach z Sevillą, Bayernem Monachium i Realem Madryt, ale popisał się przy tym wieloma świetnymi paradami. Pewność siebie wychowanka Barcy zdecydowanie rośnie i taki też był zamiar Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec starał się okazywać mu publiczne wsparcie i zaufanie, co zaprocentowało. Hiszpanie zauważają, że cierpi na tym jednak Wojciech Szczęsny.

Nie takiego scenariusza ws. Szczęsnego spodziewali się kibice. "Forma Peni psuje plany"

Inaki Pena rujnuje plany Barcelony [...] Rozmowy ws. nowej umowy co prawda wciąż się nie rozpoczęły, ale jego ostatnie występy rozwiały te wątpliwości. Wcześniej Barcelona nie była pewna, czy chce mu zaoferować kontrakt

Obecny kontrakt Peni wygasa w czerwcu 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że wypracował on sobie właśnie jego przedłużenie.

"Zarząd Barcelony chce usiąść do rozmów z Peną tak szybko jak to możliwe. Marc-Andre ter Stegen wróci do gry dopiero na początku sezonu, a Joan Laporta i Deco są przekonani, że przedłużenie kontraktu z bramkarzem jest kwestią niecierpiącą zwłoki." - czytamy dalej