Nie tylko Mbappe, ikona Bayernu w centrum skandalu. Zarzuty są wstrząsające

Bulwersujące informacje docierają do nas w ostatnich dniach z Chile. Pod adresem Arturo Vidal a padły bardzo poważne oskarżenia, a jego dalsza kariera wisi na włosku. Szczegół jako pierwsi ujawnili dziennikarze redakcji "MARCA".

Poważne zarzuty pod adresem Arturo Vidala. Chilijczyk został przesłuchany

Z ich ustaleń wynika, że dzień po zwycięstwie Colo Colo nad CD Iquique, Vidal razem z kilkoma innymi zawodnikami udał się do baru w Vitacura. Tam też miało dojść do przestępstwa. Piłkarze mieli odurzyć kobietę, a niedługo później policja otrzymała zgłoszenie napaści na tle seksualnym. Wniosła je przyjaciółka skrzywdzonej.

Śledczy Gerardo Aravena ujawnił, że już dzień później doszło do zatrzymania Arturo Vidala. Piłkarz został przesłuchany na komisariacie, a kilka godzin później zwolniono go do domu. Pozostaje jednak w gronie podejrzanych. Tamtejsza policja prowadzi szeroko zakrojone śledztwo.