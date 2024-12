W poniedziałek 2 grudnia minęły równe dwa miesiące od czasu oficjalnego potwierdzenia transferu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. Wciąż jednak nie doczekał się debiutu, a polscy kibice przed każdym meczem domagają się, by w końcu dostał swoją szansę. Dyskusja, czy to właśnie kolejne spotkanie będzie tym pierwszym, trwa także w mediach. Hansi Flick nie zamierza jednak zmieniać zdania. Szał wokół sytuacji bramkarza osiągnął już taką skalę, że stał się obiektem kpin.