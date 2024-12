FC Barcelona o poprzednich trzech kolejkach LaLiga chciałaby zapomnieć - najpierw przegrała z Realem Sociedad, następnie wypuściła wygraną remisując przeciwko Celcie Vigo, by w sobotę ulec na swoim stadionie Las Palmas. We wtorek przyszło przełamanie - w teorii wyjazd na stadion 6. zespołu w lidze nie brzmiał dobrze, ale podopieczni Hansiego Flicka podnieśli poziom i pokonali Mallorcę aż 5:1. Gole strzelili Raphinha (dwie), Ferran Torres, Frenkie de Jong i Pau Victor. Jedyne trafienie gości było autorstwa Vedata Muriqiego.

"Barcelona wraca na święta Bożego Narodzenia. Poprowadzona przez po raz kolejny spektakularnego Raphinhę i Yamala, który zagrywa niemożliwe podania, zakończyła listopadową złą passę. Zbiega się to z zapalaniem światełek we wszystkich miastach Hiszpanii, firmowymi kolacjami czy kupowaniem losów na loterię świąteczną. Zespół Flicka po okropnym listopadzie nasiąkł świąteczną atmosferą i powrócił do swojej najlepszej wersji" - poetycko napisał "As".